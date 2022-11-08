جائزة الريادة الشاملة بقيمة مليون دولار لتحدي الاستدامة تُشجّع المساهمة بالحلول المبتكرة في إنتاج الغذاء المستدام

كما صرح عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب أحمد بن شرف عسيلان: "نتطلع إلى المبادرات الجديدة الرائدة؛ خاصة بعد النجاح الهائل للنسخة الأولى من جوائز تحدي الريادة الشاملة في عام 2020، والتي تكللت بالنجاح برعاية كريمة من وزير البيئة والمياه والزراعة لتكريم الفائزين في بداية 2022م، وتسليم الجائزة الكبرى التي حصلت عليها شركة "بوليمرون" البالغة مليون دولار أمريكي لتحدي عام ٢٠٢٠، الذي شارك فيه حوالى 93 جهة من 41 دولة، تنافست على ابتكار حلول لتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج الغذاء، وتوليد قيمة تجارية اقتصادية من مخلفات الدواجن. وتتطلع شركة التنمية الغذائية إلى أن تصبح شركة رائدة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية، تماشيًا مع برنامج التحول الوطني الذي يعتبر من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030".