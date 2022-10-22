وزراء الصحة بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ85 بالرياض

عقد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، اجتماعهم الخامس والثمانين اليوم السبت، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية -رئيس الدورة الحالية- وبحضور عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزير الصحة في مملكة البحرين، والدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية في سلطنة عمان.
كما حضر الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية في دولة قطر، والدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وزير الصحة في دولة الكويت، والدكتور عبدالله محمد دحان نائب وزير الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية، وبمشاركة خليفة بن سعيد العبري الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وسليمان بن صالح الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
وناقش الوزراء في الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم؛ ومن أهمها استعراض تقارير مؤشرات الأداء لمجلس الصحة الخليجي للعام 2022م، وأكد الوزراء في الاجتماع، ما تَضَمّنه تقرير الأداء، كما تم استعراض الخطة التشغيلية للمشاريع التي رفعها المجلس للعام 2023م.
كما أكد وزراء الصحة، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة؛ بما يعود على مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون بالفائدة، ويعزز المكانة الدولية للمجلس؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم، وتحقيقًا لمنظومة التكامل والتعاون في القطاع الصحي الخليجي المشترك.