وزراء الصحة بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ85 بالرياض

وناقش الوزراء في الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم؛ ومن أهمها استعراض تقارير مؤشرات الأداء لمجلس الصحة الخليجي للعام 2022م، وأكد الوزراء في الاجتماع، ما تَضَمّنه تقرير الأداء، كما تم استعراض الخطة التشغيلية للمشاريع التي رفعها المجلس للعام 2023م.