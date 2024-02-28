"هيئة السوق المالية" توافق على طرح وحدات صندوق جامعة الملك خالد الوقفي للمساهمة

وأكد "آل مشيط" أن الموافقة على طرح وحدات "صندوق جامعة الملك خالد الوقفي" طرحًا عامًّا تأتي في سياق التوجهات الاستراتيجية للجامعة المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير والتي انطلقت من رؤية السعودية 2030 هدفًا رئيسيًّا في "تنمية الإيرادات واستدامتها"، وهو الهدف الذي يتسق مع نظام الجامعات الجديد.