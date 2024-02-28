"هيئة السوق المالية" توافق على طرح وحدات صندوق جامعة الملك خالد الوقفي للمساهمة

وافقت هيئة السوق المالية، على طرح "شركة الإنماء للاستثمار" لوحدات "صندوق جامعة الملك خالد الوقفي" طرحًا عامًّا؛ للمساهمة من جميع فئات المجتمع.
وأوضح أمين عام أوقاف الجامعة الأستاذ الدكتور عمر آل مشيط، أن هذه الموافقة جاءت تتويجًا للجهود الكريمة من أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الرئيس الفخري لأوقاف الجامعة، وبمتابعة دؤوبة من رئيس الجامعة رئيس مجلس نظارة الوقف الجامعي الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.
وأكد "آل مشيط" أن الموافقة على طرح وحدات "صندوق جامعة الملك خالد الوقفي" طرحًا عامًّا تأتي في سياق التوجهات الاستراتيجية للجامعة المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير والتي انطلقت من رؤية السعودية 2030 هدفًا رئيسيًّا في "تنمية الإيرادات واستدامتها"، وهو الهدف الذي يتسق مع نظام الجامعات الجديد.
وهنّأ "آل مشيط" جميع منسوبي الجامعة على هذا الإنجاز الذي يُعد علامة فارقة في تاريخ أوقاف الجامعة، والذي سيكون بداية لانطلاق استثمارات نوعية مستدامة تحقق من خلالها الجامعةُ أهدافها الاستراتيجية في ضوء رؤية السعودية 2030 نحو نمو القطاع غير الربحي.