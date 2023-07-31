الأمن العام يوضح 6 مؤشرات للاتجار بالأطفال

وأشار إلى أن مظاهر الاتجار بالأطفال تتمثل في أنهم لا يستطيعون الاتصال بوالديهم أو عائلاتهم، وليس لهم أصدقاء في عمرهم خارج نطاق العمل.. وأن هؤلاء الأطفال لا يُقدَّم لهم أكل سوى بقايا الطعام، ويعيشون في أماكن غير مناسبة للسكن، ويمارسون عملاً غير ملائمٍ لهم، ولا يذهبون إلى المدرسة ولا يستطيعون التعليم.