الأمن العام يوضح 6 مؤشرات للاتجار بالأطفال

كشف الأمن العام، عن مؤشرات الاتجار بالأطفال، وذلك ضمن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار إلى أن مظاهر الاتجار بالأطفال تتمثل في أنهم لا يستطيعون الاتصال بوالديهم أو عائلاتهم، وليس لهم أصدقاء في عمرهم خارج نطاق العمل.. وأن هؤلاء الأطفال لا يُقدَّم لهم أكل سوى بقايا الطعام، ويعيشون في أماكن غير مناسبة للسكن، ويمارسون عملاً غير ملائمٍ لهم، ولا يذهبون إلى المدرسة ولا يستطيعون التعليم.
ولفت الأمن العام، إلى نه جرى استحداث وحدات إدارية وتأهيل متخصصين في جميع شرط مناطق المملكة.
ودعا الأمن العام، الى ضرورة التبليغ عن مثل هذه الحالات على رقم 911 في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و999 في جميع مناطق المملكة، وتطبيق كلنا أمن.