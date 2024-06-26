شاهد صاحبة الـ2.28 متر.. لاعبة سلة صينية تبهر المشاهدين وتحسم المباريات

ومن شروط المشاركة في الدوري الأمريكي للسيدات أن تبلغ اللاعبة الأجنبية عشرين سنة على الأقل، فيما بدأ النقاد يتكهنون حول انضمامها المحتمل إلى الدوري الأقوى في العالم "دبليو أن بي ايه".