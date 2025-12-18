"هيئة تنظيم الكهرباء" تعلن استعادة الخدمة الكهربائية بالكامل في المنطقة الشرقية وتباشر إجراءاتها الرقابية

أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بعد التحقق من استقرار الخدمة، عن استعادة الخدمة الكهربائية بالكامل لجميع المستهلكين المتأثرين بالانقطاع الذي وقع على أجزاء من المنطقة الشرقية أمس الخميس 18 ديسمبر، والذي بدأ عند الساعة 2:09 مساءً، وتمت إعادة التيار عند الساعة 5:49 مساءً.