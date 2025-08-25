عوائق في طريق النجاة.. ضبط منشأة خالفت أبسط اشتراطات السلامة

وأوضحت أن فرق التفتيش باشرت الحالة، وجرى تطبيق النظام الجزائي بحق المنشأة المخالفة، مشددة على أن التقيّد بإجراءات السلامة يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأرواح والممتلكات.