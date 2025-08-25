محليات
عوائق في طريق النجاة.. ضبط منشأة خالفت أبسط اشتراطات السلامة
الدفاع المدني يفرض العقوبة ويحذر: لا تهاون في مخرج الطوارئ
كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن رصد مخالفة سلامة خطيرة داخل إحدى المنشآت، تمثلت في وجود عوائق ومواد بناء تُغلق مخرج الطوارئ وتعيق سبل الهروب.
وأوضحت أن فرق التفتيش باشرت الحالة، وجرى تطبيق النظام الجزائي بحق المنشأة المخالفة، مشددة على أن التقيّد بإجراءات السلامة يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأرواح والممتلكات.
ودعت المديرية إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة أن المخالفات التي تمس سلامة الأفراد لن تُتساهل معها.