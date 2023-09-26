أكثر من 200 ألف م٢… أمانة جدة تستعيد مواقع حدائق ومرافق عامة بحي الأمير فواز

تمكنت أمانة محافظة جدة، من استعادة عدد من المواقع المخصصة للحدائق والمرافق العامة بحي الأمير فواز الجنوبي على مساحة تقدر بـ(268.203م2).
يأتي ذلك ضمن أعمال الرصد الميداني للمخالفات في الأحياء والمخططات السكنية، حيث اعتمدت الأمانة، ممثلة في الإدارة العامة لمعالجة مخالفات المخططات على دراسة الحي وتحديد التعديات وتسليم بلدية الجنوب الفرعية أعمال التنفيذ، والتي بدورها انتهت من إزالة المخالفات والتعديات بنسب إنجاز كبيرة.
فيما يستمر العمل في إزالة المخالفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتضافر الجهود وتسخير الإمكانيات كافة، وفق ما تنص عليه الأنظمة بشأن المحافظة على الأراضي والمرافق العامة ومنع محاولات التعدي عليها مستقبلًا وتحقيق الصالح العام.
وأهابت أمانة محافظة جدة بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.