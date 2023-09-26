أكثر من 200 ألف م٢… أمانة جدة تستعيد مواقع حدائق ومرافق عامة بحي الأمير فواز

يأتي ذلك ضمن أعمال الرصد الميداني للمخالفات في الأحياء والمخططات السكنية، حيث اعتمدت الأمانة، ممثلة في الإدارة العامة لمعالجة مخالفات المخططات على دراسة الحي وتحديد التعديات وتسليم بلدية الجنوب الفرعية أعمال التنفيذ، والتي بدورها انتهت من إزالة المخالفات والتعديات بنسب إنجاز كبيرة.