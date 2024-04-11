ضبط 2.194 مخالفًا خلال الجولات الرقابية على المطارات في رمضان

وأوضحت الهيئة أن الحملة الرقابية شملت مختلف المطارات الرئيسية في المملكة، حيث كانت نسبة المخالفين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 38%، وفي مطار الملك خالد الدولي بالرياض 30%، وفي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 15%، وفي مطار الملك فهد الدولي بالدمام 12%، وأخيرًا في مطار الطائف الدولي 5%.