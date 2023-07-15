"المواصفات السعودية": زيادة مراكز الفحص الفني بنسبة 242%

وتستهدف خطة مركز سلامة المركبات بالهيئة، الوصول إلى 113 مركزًا متخصصًا في مناطق المملكة؛ في الوقت الذي يصل فيه عدد المراكز الحالية إلى 33 مركزًا فقط؛ حيث بدأت المواصفات السعودية بتطبيق مهام ومتطلبات تنظيم الفحص الفني الدوري الصادر من مجلس الوزراء برقم (386) وتاريخ 11/ 7/ 1442هـ، وأصدرت تراخيص للشركات القائمة (ما قبل انتقال التنظيم للهيئة) بواقع (2) من المشغلين في القطاع الخاص بإجمالي (53) موقعًا.