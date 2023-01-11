"جامعة طيبة" تستحدث 5 تخصصات أكاديمية جديدة للعام الدراسي 1445

ويشمل البرنامج أيضًا دراسة كفاءة الطاقة، واقتصاديات وسياسة وأمن الطاقة، وتأثيرها البيئي.

ويهدف البرنامج كذلك إلى توفير بيئة تعليمية خصبة، تجمع بين النهج الأكاديمي والتعليم التجريبي والتدريب الميداني، واكساب الطالب مهارات عملية من خلال التدريب الميداني، والشراكة مع الجهات المعنية في مجال الطاقة المتجددة، وإعداد كوادر بشرية متخصصة في مجال الطاقة المتجددة؛ بما يساهم في تزويد سوق العمل بما يحتاج إليه من كوادر ذات مستوى أكاديمي مميز، وقدرات عالية.. وتأهيل الخريجين لقيادة التطور في قطاع الطاقة بمهارات ورؤى في التحديات الصناعية، والقيادة والابتكار وريادة الأعمال، وإجراء أبحاث علمية نوعية، تساهم في تطوير وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة، وتفعيل المشاركة المجتمعية والشراكات الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة. ويمنح البرنامج شهادات Certified Renewable Energy Professional (REPTM) وCertified Renewable Energy Professional (CREP)، وCertified Associate in Renewable Energy (CARE)، وThe North American Board of Certified Energy Practitioners®️ (NABCEP®️).