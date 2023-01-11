"جامعة طيبة" تستحدث 5 تخصصات أكاديمية جديدة للعام الدراسي 1445

استحدثت جامعة طيبة خمسة تخصصات أكاديمية جديدة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الأكاديمي 1445 مواكبةً لرؤية السعودية 2030، وتوافُقًا مع استراتيجيتها للتحول البرامجي المتوافق مع متطلبات سوق العمل في القطاعَين الحكومي والخاص.
والتخصصات المستحدثة هي: دبلوم إدارة أنظمة الشبكات، ودبلوم إدارة الفعاليات، وبكالوريوس برنامج جيولوجيا التعدين، وبكالوريوس فيزياء وتقنيات الطاقة، وبكالوريوس علاج أمراض السمع والتخاطب.
وتهدف البرامج المستحدثة لمواكبة رؤية 2030 لتلبية احتياج سوق العمل، ودفع النمو الاقتصادي، وخلق كوادر مهنية، وتلبية احتياجات التنمية، وتأهيل خريجين لديهم مهارات عالية، والمساهمة في بناء وتطوير برامج أكاديمية عالية الجودة في المجالات المختلفة؛ لتكون متوائمة مع الاحتياج الوطني لسوق العمل، وسد الفجوة في تلك المجالات.
ويهدف برنامج دبلوم إدارة أنظمة الشبكات إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الأساسية التي تُمكّنه من إدارة خدمات شبكات الحاسب الآلي في المنشآت المختلفة. ويتناول البرنامج متابعة أداء الشبكة، وإدارة حسابات المستخدمين، وتحديد الصلاحيات الممنوحة لهم، وتقديم الدعم الفني، وتقديم خدمات الإنترنت السلكية، وتقديم خدمات الإنترنت اللاسلكية، وتقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات، وإقامة البنية الأساسية لاستضافة المواقع على الشبكة، وأنشطة أخرى لبوابات الشبكة. ويمنح البرنامج شهادات +CompTIA A، وHCIE وCisco Certified Network Associate (CCNA.
فيما يهدف برنامج دبلوم إدارة الفعاليات تزويد الطالب بالمعارف والمهارات والكفايات التي تمكنه من تخطيط، وتنظيم، وإدارة، وتسويق، وتقييم أعمال الفعاليات والمؤتمرات، ويتناول مبادئ إدارة الفعاليات، وأساسيات الخدمات المقدمة فيها، مثل: خدمة الطعام والمشروبات، وإدارة المرافق، والخدمات اللوجستية المختلفة، إضافة إلى دراسة أعمال التسويق، ورعاية الفعاليات، وإدارة المخاطر في الفعاليات، واللوائح المنظمة لإقامتها، وتنظيم الفعاليات الترفيهية وأنشطة تفتيش الفعاليات والمرافق الترفيهية، وتشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية. ويمنح البرنامج شهادات Entertainment Technician Certification Program (ETCP) وCertified Meeting Professional (CMP). وThe Certified Special Event Professional (CSEP.
ويقدم برنامج بكالوريوس جيولوجيا التعدين نموذجًا علميًّا متوازنًا بين العلوم النظرية والتطبيقية والتدريب الميداني، ويستهدف تنمية المهارات العملية لتأهيل خريجين متخصصين لقيادة التطور في قطاع التعدين. ويركز البرنامج على العلوم والتقنيات المتصلة بجيولوجيا التعدين، وكيفية استكشاف واستخراج الموارد الطبيعية، وتوصيفها، وطريقة معالجتها، والقدرة على استخدام البرامج، وتحليل البيانات، واتخاذ القرارات، والعمل الميداني.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الطالب من إدراك المهارات الكافية في مجال جيولوجيا التعدين، كما يساعد على توفير القدرة الفكرية والبحثية، وحل المشكلات لتلبية الاحتياجات في مجال الاستكشاف المعدني، وتزويد الجيل القادم من الباحثين بأدوات العمل ضمن هذه المجالات، وإطار عمل لمعالجة حل المشكلات المعقدة. ويمنح البرنامج خريجيه الشهادات المهنية المحلية (رخصة الهيئة السعودية للمهندسين والرخصة المهنية للوظائف التعليمية ورخصة كشف للمناطق التعدينية ورخصة المهن الاستشارية)، إضافة إلى الشهادات المهنية والاحترافية الدولية Project management Professional (PMP)، Certified Mine Safety Professional (CMSP)، والجمعيات العلمية Society of Economic Geologist (SEG) ، وSociety of Mining، Metallurgy & Exploration (SME).
ويقدم برنامج بكالوريوس فيزياء وتقنيات الطاقة توازنًا في المنهج العلمي بين المواد النظرية والتجربة التطبيقية والتدريب العملي؛ إذ يركز على المفاهيم الفيزيائية الأساسية المستخدمة في تقنيات الطاقة المتجددة بأنواعها، مثل الطاقة الشمسية، الطاقة الهيدروجينية، طاقة الوقود الحيوي والكتلة الحيوية، طاقة الرياح والأمواج والمد والجزر والمحيطات وطاقة حرارة باطن الأرض.
ويركز برنامج فيزياء وتقنيات الطاقة على الطاقة الشمسية بشكل خاص؛ كونها من أهم مصادر الطاقة المتجددة في السعودية، ويشمل ذلك الطاقة الشمسة بشقيها الكهروضوئية والحرارية، وتطبيقاتها المختلفة في شتى المجالات، مثل إنتاج الطاقة الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ويشمل البرنامج أيضًا دراسة كفاءة الطاقة، واقتصاديات وسياسة وأمن الطاقة، وتأثيرها البيئي.
ويهدف البرنامج كذلك إلى توفير بيئة تعليمية خصبة، تجمع بين النهج الأكاديمي والتعليم التجريبي والتدريب الميداني، واكساب الطالب مهارات عملية من خلال التدريب الميداني، والشراكة مع الجهات المعنية في مجال الطاقة المتجددة، وإعداد كوادر بشرية متخصصة في مجال الطاقة المتجددة؛ بما يساهم في تزويد سوق العمل بما يحتاج إليه من كوادر ذات مستوى أكاديمي مميز، وقدرات عالية.. وتأهيل الخريجين لقيادة التطور في قطاع الطاقة بمهارات ورؤى في التحديات الصناعية، والقيادة والابتكار وريادة الأعمال، وإجراء أبحاث علمية نوعية، تساهم في تطوير وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة، وتفعيل المشاركة المجتمعية والشراكات الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة. ويمنح البرنامج شهادات Certified Renewable Energy Professional (REPTM) وCertified Renewable Energy Professional (CREP)، وCertified Associate in Renewable Energy (CARE)، وThe North American Board of Certified Energy Practitioners®️ (NABCEP®️).
ويعد تخصص بكالوريوس علاج أمراض السمع والتخاطب من تخصصات التأهيل الطبي النادرة، بالرغم من الحاجة الماسة لخدمات خريجي هذا التخصص.. ويهدف إلى تقديم برنامج علاج أمراض السمع والتخاطب عالي الجودة وفقًا لإرشادات الاعتماد الأكاديمي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وإعداد أخصائيين لعلاج أمراض السمع والتخاطب مؤهلين علميًّا ومهنيًّا لمواكبة احتياجات المجتمع وسوق العمل، ورفع جودة حياة الفرد والمجتمع في منطقة المدينة المنورة والسعودية بشكل عام، من خلال تقديم خدمات نوعية في مجال أمراض السمع والتخاطب، تساهم في إكمال منظومة خدمات التأهيل الطبي، وبناء مهارات البحث العلمي الإكلينيكي، والممارسة المبنية على البراهين في مجال علاج أمراض السمع والتخاطب. ويكون خريجو البرنامج مؤهلين للتقدم للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للحصول على رخصة مزاولة المهنة بوصفهم أخصائيي سمع أو أخصائيي تخاطب.