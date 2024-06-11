جازان.. أسعار الأضاحي تقفز لأكثر من 2500 ريال.. ومواطنون يُبرِّئون "الشعير

وبينوا أن "القاصد لأسواق المواشي في المنطقة خلال هذه الفترة سيلاحظ انتشارهم على جنبات الطرق وفي مداخل الأسواق، ويتلقفون مُربي الماشية والأغنام من السكان للحصول على ما لديهم من الأضاحي بأسعار معقولة، ثم يبيعونها بأسعار مرتفعة بزيادات تصل لأكثر من 40%، بل مما زاد الأمر سوءًا أن هناك شريطيًّا يشتري من شريطي، ثم يبيعها للمستهلك بأعلى قيمة ضاربين بالتوجهات عرض الحائط"!