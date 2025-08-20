"الشعيبي" يشعل أجواء فعالية "يوم جايكو" في الرياض مع الإطلاق الإقليمي لسيارة JAECOO 5

يتزامن هذا الإطلاق مع تسجيل الشركة الأم لـ OMODA & JAECOO إنجازًا عالميًا، حيث جاءت في المرتبة 233 على قائمة فورتشن غلوبال 500 لعام 2025، متجاوزة صادراتها التراكمية حاجز 5 ملايين سيارة، في إنجاز وصفته بـ"الثنائي 500". كما سجلت العلامة نموًا قويًا في السوق الأوروبية خلال العام الجاري، لتصبح الأسرع نموًا في المنطقة، خصوصًا في قطاع السيارات الجديدة للطاقة (NEV).