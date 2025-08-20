"الشعيبي" يشعل أجواء فعالية "يوم جايكو" في الرياض مع الإطلاق الإقليمي لسيارة JAECOO 5

نظّمت العلامة العالميةOMODA & JAECOO فعالية يوم جايكو" في العاصمة السعودية الرياض، كشفت خلالها رسميًا عن سيارة الدفع الرباعي الخفيفة الجديدة كليًا JAECOO 5، وذلك بالتزامن مع إطلاقها في أربعة أسواق رئيسية بالشرق الأوسط: السعودية والكويت وقطر والإمارات، في خطوة تعكس استراتيجية العلامة في تعزيز حضورها العالمي.
تتوفر JAECOO 5 بثلاث فئات هي: الكمفورت بسعر 63,135 ريال، واللكجري بسعر 72,335 ريال، والبريميوم بسعر 82,685 ريال، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
أحيا النجم والمخرج المسرحي المعروف في الشرق الأوسط بدر فيصل الشعيبي أجواء الفعالية بظهور مفاجئ بصفته السفير الإقليمي للعلامة، حيث أضفى تفاعلاً كبيرًا مع الجمهور، مؤكداً على روح العائلة التي تسعى جايكو لترسيخها في مفهوم سيارات الدفع الرباعي الخفيفة. كما تم عرض نسخة مخصصة للسوق السعودي بلمسات تلائم متطلبات السائقين المحليين، ما أبرز مرونة الطراز وقدرته على التكيف مع مختلف الاحتياجات.
وشهد الحدث استعراض مجموعة من طرازات عائلة جايكو من JAECOO 5 وحتى JAECOO 8، لتؤكد العلامة حضورها القوي عبر باقة متنوعة تلبي متطلبات التنقل الحضري والمغامرات الصحراوية على حد سواء. كما خُصص جناح مميز للكشف عن نظام SHS الفائق الهجين، الذي يضم ثلاث مكونات رئيسية: محرك 1.5TDGI من الجيل الخامس، نظام DHT متغير النسب للأداء الهجين، وبطارية عالية الكفاءة.
يتميز هذا النظام بقدرته على الجمع بين الأداء العالي وكفاءة استهلاك الطاقة، ليقدم تجربة قيادة ممتعة وصديقة للبيئة، في خطوة تعكس التزام العلامة بحلول تنقل متطورة ومستدامة.
وتُجسد JAECOO 5 فلسفة "الإنسان، السيارة، الحياة"، حيث لا تقتصر على كونها مركبة دفع رباعي خفيفة بل تعبر عن أسلوب حياة جديد يوازن بين التنقل داخل المدن والاستكشاف الخارجي. وتأتي مزودة بمزايا متقدمة مثل نظام تعليق مستقل، وكاميرا بانورامية بزاوية 540 درجة، وقدرة عبور للمياه حتى عمق 600 مم.
وتوفر السيارة ثلاثة سيناريوهات ذكية للحياة: الموسيقى عبر وضعية كاريوكي بميكروفون مع تقنية إلغاء الضوضاء، التخييم من خلال منصة سقف تتحمل حتى 75 كجم مع مصابيح مغناطيسية قابلة للفك ومعدات تخييم، والسفر الصديق للحيوانات الأليفة عبر مقصورة حاصلة على شهادة TÜV SÜD لضمان الراحة والأمان للركاب ورفاقهم.
يتزامن هذا الإطلاق مع تسجيل الشركة الأم لـ OMODA & JAECOO إنجازًا عالميًا، حيث جاءت في المرتبة 233 على قائمة فورتشن غلوبال 500 لعام 2025، متجاوزة صادراتها التراكمية حاجز 5 ملايين سيارة، في إنجاز وصفته بـ"الثنائي 500". كما سجلت العلامة نموًا قويًا في السوق الأوروبية خلال العام الجاري، لتصبح الأسرع نموًا في المنطقة، خصوصًا في قطاع السيارات الجديدة للطاقة (NEV).
وتواصل الشركة اعتماد تقنيات النظام الفائق الهجين لتعزيز ريادتها في سوق السيارات الهجينة عالميًا، فيما تستعد لإطلاق JAECOO 7 SHS قريبًا في السعودية عبر مرحلة البيع المسبق، داعية العملاء لزيارة صالات عرض أومودا وجايكو لخوض تجربة القيادة واكتشاف الأداء المتفرد للطراز الجديد.