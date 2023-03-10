"تجربة فريدة".. شاهد تناغم حداء الإبل والربابة والأشعار مع "سفاري بقيق"
منذ أن انطلقت فعاليات مهرجان سفاري بقيق في نسخته الخامسة وأصوات حداء الإبل والأشعار المنشدة بألحان أهل البادية تتجاوز حدود أرض المهرجان، بكلمات جمعت بين جزالة المعنى وجمال الصوت.
ففي مهرجان "سفاري بقيق"، الذي يُقام برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بإشراف ومتابعة من قِبل محافظ بقيق زيد بن محمد أبوطالب، وينفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، على طريق بقيق - صلاصل.، لا تتوقف الأشعار والألحان المتنوعة التي اعتاد أهل البادية عليها؛ حيث تقام في المهرجان خيمة الشعر والعزف على الربابة، يستضاف فيها الشعراء والمنشدون ورواة القصص، وكذلك عشاق الصحراء وكبار السن ومحبو القصيد.
ويوضح الشاعر مفلح السلاطين، أن خيمة الراوي والموروث الشعبي مفتوحة لجميع الزوار ليستمتعوا بالأشعار والقصص؛ لتتناغم القصائد الشعرية وألحان الأناشيد مع عروض الخيالة وسير الإبل وبيوت الشَعر التي اصطفت بشكل مميز يجسد حياة البادية.
من جانبه، قال العازف على الربابة سعد عبدالله العطوي، إن آلة الربابة من أهم ألوان الموروث الشعبي الأصيل، وهي آلة وترية شعبية، تُصنع محليًا من وتر واحد، ومفضلة لدى أهالي البادية، ومنتشرة في مناطق عدة بالمملكة، وللعزف عليها يجرّ القوس على الوتر في حين تتحرك أصابع العازف باليد الأخرى على الوتر، فيتحكم بتلك الحركات المتوافقة في إصدار النغم الذي يريده، وتتغير الأنغام حسب تحريك الأصابع وجر القوس، مشيراً إلى أنه قدم لزوار المهرجان معزوفة الهجيني والمسحوب والسامري والرفيحي، ولاقت استحسان الجمهور.
يذكر أن مهرجان "سفاري بقيق" لتراث الصحراء بنسخته الخامسة، شهد إقبالاً كبيراً من الزوّار، من أهالي المنطقة الشرقية خاصة ومناطق المملكة عامة ودول الخليج تزامناً مع إجازة الربيع.
وتتضمَّن فعاليات المهرجان التي تستمر خلال الفترة من 2 إلى 11 مارس، إقامة رحلات سفاري على ظهور الإبل في تجربة فريدة أسَّسَها المهرجان منذ انطلاقته، ومسابقة صيد الصقور، ومضارب البادية المحيطة في الميدان التراثي.