"تجربة فريدة".. شاهد تناغم حداء الإبل والربابة والأشعار مع "سفاري بقيق"

من جانبه، قال العازف على الربابة سعد عبدالله العطوي، إن آلة الربابة من أهم ألوان الموروث الشعبي الأصيل، وهي آلة وترية شعبية، تُصنع محليًا من وتر واحد، ومفضلة لدى أهالي البادية، ومنتشرة في مناطق عدة بالمملكة، وللعزف عليها يجرّ القوس على الوتر في حين تتحرك أصابع العازف باليد الأخرى على الوتر، فيتحكم بتلك الحركات المتوافقة في إصدار النغم الذي يريده، وتتغير الأنغام حسب تحريك الأصابع وجر القوس، مشيراً إلى أنه قدم لزوار المهرجان معزوفة الهجيني والمسحوب والسامري والرفيحي، ولاقت استحسان الجمهور.