برعاية خادم الحرمين... تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي الأربعاء

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود–حفظه الله–، وبحضور وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، تحتفل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الأربعاء المقبل 8 مارس 2023م، بإعلان أسماء الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في دورتها الخامسة، في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.