بعد تحويل شوارع بغدادية جدة لمواقف مدفوعة.. الأهالي: نطالب بحلول عاجلة

حولت أمانة محافظة جدة شوارع حي البغداية جنوب غرب المحافظة، إلى مواقف مدفوعة رغم وجود مستشفيات تقدم خدمات صحية ومراكز تقدم خدمات أهلية للمواطنين والمقيمين، إلا أن ذلك أوقع المراجعين والسكّان في غرامات تُدفع وسيارات تسحب؛ لعدم وجود مواقف إلا مدفوعة.
وطالب السكان ومراجعو المستشفيات الجهات المختصّة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات المعنية إلى إيجاد حلول عاجلة لإيقاف سحب السيارات وفرض الغرامات ممن قدموا للعلاج بالمستشفى، لكنهم فوجئوا بسياراتهم غير موجودة.
وأوضح لـ"سبق" مواطن أوقف سيارته ونزل لإنقاذ حياة ابنه بحالة عاجلة بالمستشفى، وبعد انتهائه خرج ولم يجد سيارته، وبعد بحث طويل أخبروه أنه تم سحبها، مشيرًا إلى أن غيره كثير ممن تعرض لهذه المشكلة.
وأضاف يقول: لم أجد جهة تنصفني؛ فالأمانة هي الجهة المختصّة لكنها لم تستثن حتى مرضى المستشفيات والمراجعين، ناهيك عن السكان والزوار، وجدد مطالبته بإيجاد حلول لهذه المشكلة، مشيرًا إلى أنه اضطرّ للوقوف لحالته الطارئة.