بعد تحويل شوارع بغدادية جدة لمواقف مدفوعة.. الأهالي: نطالب بحلول عاجلة

حولت أمانة محافظة جدة شوارع حي البغداية جنوب غرب المحافظة، إلى مواقف مدفوعة رغم وجود مستشفيات تقدم خدمات صحية ومراكز تقدم خدمات أهلية للمواطنين والمقيمين، إلا أن ذلك أوقع المراجعين والسكّان في غرامات تُدفع وسيارات تسحب؛ لعدم وجود مواقف إلا مدفوعة.