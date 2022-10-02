للرجال والنساء.. الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 22 موقعاً حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في أمانة منطقة القصيم، وكلية الطب بمحافظة عنيزة، ويوم الإثنين في إدارة الجوازات في بريدة، وكلية الهندسة بمحافظة عنيزة، ويوم الثلاثاء في مقر الغرفة التجارية بمنطقة القصيم، وفرع وزارة الخارجية، وكلية العلوم والآداب بمحافظة عنيزة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مرور منطقة القصيم لمدة يوم لكل موقع.