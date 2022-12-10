وزير الخارجية الفلسطيني: قمم الرياض حققت نتائج تاريخية والقيادة السعودية أوفت بما التزمت به

أشاد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بمخرجات قمم الرياض ونتائجها الإيجابية، بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وقال المالكي في تصريح صحفي "إن مخرجات القمم فاقت التوقعات وغطت الاحتياجات، وحظيت خلالها القضية الفلسطينية بما تستحق من اهتمام، وكانت حاضرة بامتياز وقوة مع كل كلمة وفي كل بيان".
ووجّه المالكي، شكره لقيادة المملكة التي أوفت بما التزمت به، وعكست روح المسؤولية والعمل الجماعي، وأظهرت الوفاء لقضايا العرب المركزية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتاً النظر إلى أن قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كانت الدافع لهذا النجاح والتميز، مشيداً في الوقت ذاته بسياسات المملكة، وقيادتها الحكيمة على قدرتها في التحضير والاستيعاب بكل تفاصيله، وفي إخراج القمم بما ابتغته من نجاحات.
وأكّد الوزير المالكي، أن فلسطين بقيادتها وشعبها وقضيتها غادرت أرض وسماء المملكة بارتياحٍ كبيرٍ، معرباً عن تطلعاته بالعمل المستمر مع المملكة لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية، ولما فيه خير للقضايا القومية، وعلى رأسها القضية المركزية الأولى، وهي القضية الفلسطينية.