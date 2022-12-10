وزير الخارجية الفلسطيني: قمم الرياض حققت نتائج تاريخية والقيادة السعودية أوفت بما التزمت به

ووجّه المالكي، شكره لقيادة المملكة التي أوفت بما التزمت به، وعكست روح المسؤولية والعمل الجماعي، وأظهرت الوفاء لقضايا العرب المركزية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتاً النظر إلى أن قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كانت الدافع لهذا النجاح والتميز، مشيداً في الوقت ذاته بسياسات المملكة، وقيادتها الحكيمة على قدرتها في التحضير والاستيعاب بكل تفاصيله، وفي إخراج القمم بما ابتغته من نجاحات.