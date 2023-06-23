ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون العمرة.. بعد اكتمال وصولهم إلى مكة

كما أدى المستضافون اليوم صلاة الجمعة في مكة المكرمة وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة، مبتهلين إلى المولى القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل خير ورشاد، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم على الخير والهدى.