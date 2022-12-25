نزيف بالمخ تطور إلى غيبوبة.. جراحة عاجلة تنقذ مريضًا من الشلل بمستشفى في حائل

وأكد تجمع حائل الصحي أنَّ الفريق الطبي استقبل الحالة عن طريق قسم الطوارئ، وهو يعاني من تشنجات عصبية، وشلل في الجانب الأيسر من الجسم؛ إثر تعرّضه لغيبوبة، وتم على الفور إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود نزيف في المخ؛ بسبب التشوه الشرياني الوريدي الدماغي، مما تطلب على الفور إخضاع المريض وإجراء عملية جراحية فورية باستخدام الميكروسكوب الجراحي لاستئصال التشوه المسبب للنزيف الدماغي، تكللت ولله الحمد بالنجاح واستعاد المريض تحريك الجانب الأيسر بعد فترة المتابعة له من قبل الفريق الطبي في قسم التنويم بالمستشفى إلى أن خرج بالسلامة وبصحة جيدة.