"قمة طويق" تعانق الطموح.. ولادة مشروع رياضي باسم "صانع الرؤية"

هذه المشاريع لا تخدم الرياضة فقط، بل تمتد لتحرك النشاطات المتصلة بها؛ فالقطاع الرياضي يعيش عصرًا ذهبيًّا، ويمثل قوة ناعمة واستثمارًا خصبًا، يصنع عائدًا جيدًا لموارد الدول، ونجحت السعودية منذ سنوات في إطار رؤيتها في اقتناص الفرص في هذا المجال الواعد؛ فالرياضة ليست ترفًا شبابيًّا فقط، بل شريانًا يضخ المليارات.