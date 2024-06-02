"الشؤون الإسلامية" تعلن جاهزية مساجد الحجوزات بمكة المكرمة لاستقبال ضيوف الرحمن

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة عن جاهزية مساجد الحجوزات الخمس وهي مسجد حجز السيارات بطريق مكة - جدة السريع، ومسجد حجز السيارات بطريق المدينة، ومسجد حجز السيارات طريق الشرائع، ومسجد حجز السيارات طريق الليث، ومسجد حجز السيارات بالعوالي، وتهيئتها لإستقبال ضيوف الرحمن.
حيث تم تنظيم المداخل والمخارج لتيسير حركة الحجاج، وتجهيز المساجد بأحدث الأجهزة الصوتية والميكروفونات، وصيانة أجهزة التكييف ومبردات المياه وتركيب الإنارة، وتهيئة المرافق الصحية وتنظيفها على مدار الساعة، كما تم تعزيز الخدمات الأمنية وتفعيل كافة إجراءات السلامة لضمان سلامة الحجاج، إضافة الى اتخاذ جميع التدابير والترتيبات اللازمة، حيث تعمل كافة الفرق واللجان المشاركة على مدار الساعة لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج خلال أداء مناسكهم الدينية.
يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كافة الخدمات بما يحقق لهم أجواء إيمانية؛ ليؤدوا مناسكهم بكل روحانية وخشوع واطمئنان خلال زيارتهم وتأديتهم لمناسكهم بكل يسر واطمئنان