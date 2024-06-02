"الشؤون الإسلامية" تعلن جاهزية مساجد الحجوزات بمكة المكرمة لاستقبال ضيوف الرحمن

حيث تم تنظيم المداخل والمخارج لتيسير حركة الحجاج، وتجهيز المساجد بأحدث الأجهزة الصوتية والميكروفونات، وصيانة أجهزة التكييف ومبردات المياه وتركيب الإنارة، وتهيئة المرافق الصحية وتنظيفها على مدار الساعة، كما تم تعزيز الخدمات الأمنية وتفعيل كافة إجراءات السلامة لضمان سلامة الحجاج، إضافة الى اتخاذ جميع التدابير والترتيبات اللازمة، حيث تعمل كافة الفرق واللجان المشاركة على مدار الساعة لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج خلال أداء مناسكهم الدينية.