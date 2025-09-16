المركز الوطني للأرصاد يطلق مبادرة "هاوي" لتعزيز الوعي المجتمعي بالطقس والمناخ

🔴 عاجل:

إطلاق مبادرة "هاوي" للمهتمين بالطقس والمناخ والجمعيات والفرق التطوعية، لتمكينهم من خدمات المركز مجاناً والمشاركة في البرامج والفعاليات الأرصادية والتدريب، تعزيزًا للوعي المجتمعي والتثقيف بمعلومات الطقس والمناخ، بالشراكة مع @MEWA_KSA و @ncnp_sa، وذلك ضمن فعاليات المركز في… pic.twitter.com/4Fmv8uB1P9