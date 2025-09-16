المركز الوطني للأرصاد يطلق مبادرة "هاوي" لتعزيز الوعي المجتمعي بالطقس والمناخ
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة "هاوي" الموجهة للمهتمين بالطقس والمناخ والجمعيات والفرق التطوعية، وذلك ضمن فعاليات المركز احتفاءً باليوم العربي للأرصاد الجوية.
وأوضح المركز أن المبادرة تهدف إلى تمكين الهواة من الاستفادة من خدماته مجانًا، والمشاركة في برامجه وفعالياته الأرصادية والتدريبية، بما يسهم في تعزيز التثقيف المجتمعي ونشر الوعي بمعلومات الطقس والمناخ.
وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في إطار جهود تكاملية لرفع مستوى الوعي البيئي والمناخي، وإشراك المجتمع في الأنشطة العلمية والتطوعية ذات الصلة.
ويؤكد المركز الوطني للأرصاد أن المبادرة تعكس التزامه بدعم شغف الهواة وتوسيع قاعدة المعرفة في المجتمع، بما يعزز من دوره التوعوي والخدمي في خدمة المواطنين والمقيمين.