وزير "البيئة" يدشّن منصة "وقاء المستفيدين" ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي

دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، منصة "وقاء المستفيدين" للأفراد والأعمال في مجالي الصحة النباتية والصحة الحيوانية، وذلك خلال زيارته لجناح المركز المشارك في المعرض الزراعي السعودي 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع الزراعي.