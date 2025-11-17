معهد الإدارة العامة يعزز تعاونه مع Google Cloud لدعم التحول الرقمي وتمكين الكفاءات

ويعمل الطرفان أيضًا على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المنصات والخدمات التي يقدمها المعهد، بما يدعم تطوير تجربة المستفيد ويرفع جودة الخدمات الإلكترونية. إضافة إلى ذلك، يشمل التعاون تمكين منسوبي المعهد من مهارات Google Cloud عبر برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز قدراتهم وتأهيلهم لقيادة مشروعات التحول الرقمي بكفاءة.