معهد الإدارة العامة يعزز تعاونه مع Google Cloud لدعم التحول الرقمي وتمكين الكفاءات

أعلن معهد الإدارة العامة عن توسيع نطاق تعاونه مع Google Cloud بما يسهم في تطوير البنية التقنية للمعهد ورفع جاهزيته الرقمية، وذلك ضمن مساعيه المستمرة لتعزيز الابتكار وتطوير خدماته بما يتوافق مع مستهدفات التحول الرقمي في المملكة.
ويتركز التعاون على تطوير البنية التحتية التقنية للمعهد بالاعتماد على حلول Google Cloud المتقدمة، مما يعزز كفاءة الأنظمة الرقمية واستدامتها. كما يتضمن تعزيز جاهزية واستمرارية الأعمال من خلال قدرات متقدمة في التعافي من الكوارث وإدارة المخاطر الرقمية، لضمان موثوقية الخدمات واستمرارها دون انقطاع.
ويعمل الطرفان أيضًا على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المنصات والخدمات التي يقدمها المعهد، بما يدعم تطوير تجربة المستفيد ويرفع جودة الخدمات الإلكترونية. إضافة إلى ذلك، يشمل التعاون تمكين منسوبي المعهد من مهارات Google Cloud عبر برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز قدراتهم وتأهيلهم لقيادة مشروعات التحول الرقمي بكفاءة.
ويأتي هذا التعاون ليعكس التزام المعهد بتطوير بنيته الرقمية وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم القطاع العام وتطوير منظومة العمل الحكومي في المملكة.