أمير حائل يُثمن جهود صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم التوطين

ثمّن أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، جهود صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم التوطين، بالشراكة المتميزة مع قطاع الأعمال في المنطقة.