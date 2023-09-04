أمير حائل يُثمن جهود صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم التوطين

ثمّن أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، جهود صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم التوطين، بالشراكة المتميزة مع قطاع الأعمال في المنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله مدير صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، والوفد المرافق له، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ومدير فرع الصندوق بالمنطقة فيصل بن أحمد الجريفاني.
وأعرب الأمير عبدالعزيز عن تطلعاته بأن تسهم جهود الصندوق في خدمة أبناء وبنات منطقة حائل، وتمكينهم من الفرص الوظيفية في ميدان العمل.
من جهته كرّم أمير حائل، شركة "السليمي" بجائزة "القلم"؛ نظير إسهامها في توظيف الكوادر الوطنية.
وتطلع إلى أن يشارك رجال الأعمال بالمنطقة، في توظيف أبنائها لتكوين القدرة الاقتصادية.
وتابع: "كل ريال يُنفَق في توظيف الوطن هو اقتصاد عائد لهم، وكل ريال يخرج خارج هذا الوطن نخسره ونخسر القدرة في تنمية الحركة الاقتصادية التي تنمي أبناء الوطن"، وفي ختام الزيارة تسلم تقريرًا عن أعمال الصندوق.