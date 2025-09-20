بمناسبة اليوم الوطني 95.. "تقنية القويعية" تفحص أعطال السيارات مجانًا

في مبادرة لافتة تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ95، أعلنت الكلية التقنية بمحافظة القويعية عن تقديم خدمة مجانية لفحص وتشخيص الأعطال الإلكترونية في السيارات.
وأوضحت الكلية أن المبادرة ستُقام يومي الأحد والاثنين، من الساعة 3:00 عصرًا حتى 7:00 مساءً، داخل مقر الكلية، داعية المواطنين والمقيمين للاستفادة من هذه الخدمة النوعية.
وأكدت الكلية أن المبادرة تهدف إلى تعزيز دورها المجتمعي، وربط المعرفة التقنية بالتطبيق العملي لخدمة أفراد المجتمع، إضافةً إلى نشر الوعي بأهمية الفحص الدوري للمركبات لضمان السلامة والجودة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من البرامج المجتمعية التي تنفذها الكلية في المناسبات الوطنية، تأكيدًا على رسالتها في دعم المجتمع المحلي وتقديم خدمات فنية وتقنية تسهم في صيانة المركبات وتوعية مالكيها.