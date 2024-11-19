عطاء السعودية إلى العالم بأسره.. "شباب مسك" يترك آثارًا تمتد إلى 78 دولة

يواصل منتدى مسك العالمي، المنعقد لأول مرة في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" بحي عرقة في الرياض، تحقيق أثره في دعم الطاقات الشبابية والإبداعية في المملكة والعالم، من خلال مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية التي تسلط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية.
ويشهد المنتدى مشاركة شخصيات بارزة من مختلف المجالات، ففي المسرح الرئيسي، يلقي رئيس مؤسسة بيل وميليندا غيتس بيل غيتس، كلمته خلال جلسة بعنوان: "التحدي الأكبر لجيل المستقبل"؛ بينما يشارك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في جلسة حوارية بعنوان: "إعادة ابتكار الصناعة السعودية" في "ديوان القادة".
كما يشارك وزير دولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون الشباب الدكتور سلطان النيادي، إلى جانب نائب وزير الرياضة بدر القاضي، ووزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين روان توفيقي، في جلسة تحت عنوان "المستقبل بين يديك".
وفي سياق رياضي، يلتقي عشاق كرة القدم بنجميها البارزين (ماجد عبدالله، وسامي الجابر)، في جلسة حوارية بعنوان "أساطير تتخطى حدود الملعب".
وإلى جانب هذه الجلسات، يواصل المنتدى تقديم 31 ورشة عمل تفاعلية لتعزيز المعرفة وبناء القدرات الشبابية، استفاد منها في اليوم الأول، الشباب في المملكة ومن حول العالم، يمثلون 78 دولة؛ حيث قدّم المنتدى ورش العمل عبر المنصة الافتراضية التي عززت الوصول للطاقات الشبابية؛ مما يعكس الطابع الدولي للمنتدى ومكانته منصة ملهمة للحوار والنقاش حول القضايا التي تهم الأجيال القادمة.
ويعد منتدى "مسك" العالمي فرصةً لتعزيز المعرفة والتواصل في ظل مشاركة القادة وصناع القرار والمبتكرين والخبراء المختصين من مختلف المجالات؛ لدعم وتمكين الشباب بالمعرفة والخبرات.
ويمكن من الاستفادة من أنشطة المنتدى عبر المنصة الوصول للمنصة الافتراضية: https://miskglobalforum.com/ar/.