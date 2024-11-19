عطاء السعودية إلى العالم بأسره.. "شباب مسك" يترك آثارًا تمتد إلى 78 دولة

وإلى جانب هذه الجلسات، يواصل المنتدى تقديم 31 ورشة عمل تفاعلية لتعزيز المعرفة وبناء القدرات الشبابية، استفاد منها في اليوم الأول، الشباب في المملكة ومن حول العالم، يمثلون 78 دولة؛ حيث قدّم المنتدى ورش العمل عبر المنصة الافتراضية التي عززت الوصول للطاقات الشبابية؛ مما يعكس الطابع الدولي للمنتدى ومكانته منصة ملهمة للحوار والنقاش حول القضايا التي تهم الأجيال القادمة.