تفاصيل.. "الأرصاد": شتاء بارد في المملكة وديسمبر مطير على معظم المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عبر المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المؤشرات الأولية لفصل الشتاء تشير إلى شتاء بارد في المملكة، لكنه لن يكون قارسًا، مع استمرار فرص الأمطار على مناطق عدة، خصوصًا خلال شهر ديسمبر.
وأوضح القحطاني، في تصريحاته لبرنامج "MBC في أسبوع" اليوم الجمعة، أن المملكة ستدخل فصل الشتاء أرصاديًا يوم الاثنين المقبل، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، وتبقى فرص الأمطار قائمة بمشيئة الله.
وأضاف أن التقارير المناخية الصادرة عن المركز تشير إلى أن شهر ديسمبر سيشهد معدلات أمطار طبيعية أو أعلى من المعتاد، خاصة في المناطق الشمالية، مشيرًا إلى أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى كميات هطول خلال الجولتين الماضيتين وفق بيانات المركز.
وبيّن أن المؤشرات توضح انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة خلال الشهر المقبل وما يليه، خصوصًا على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى. كما توقع القحطاني أن يشهد يوم الأحد المقبل –بمشيئة الله– جولة مطرية جديدة مع بداية ديسمبر، تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، وتشمل المدينة المنورة، حائل، مرتفعات مكة المكرمة، وأجزاء من سواحلها الجنوبية، إضافة إلى مناطق أخرى.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن ديسمبر يُعد من الأشهر الممطرة بطبيعته، خاصة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، متوقعًا أجواءً جميلة مع انخفاض واضح في درجات الحرارة ليلاً وفرص لأمطار مصحوبة بظواهر جوية مختلفة.