تفاصيل.. "الأرصاد": شتاء بارد في المملكة وديسمبر مطير على معظم المناطق

وبيّن أن المؤشرات توضح انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة خلال الشهر المقبل وما يليه، خصوصًا على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى. كما توقع القحطاني أن يشهد يوم الأحد المقبل –بمشيئة الله– جولة مطرية جديدة مع بداية ديسمبر، تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، وتشمل المدينة المنورة، حائل، مرتفعات مكة المكرمة، وأجزاء من سواحلها الجنوبية، إضافة إلى مناطق أخرى.