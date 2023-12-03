"الشهراني" يباشر مهام عمله مديرًا للشؤون الصحية بالطائف

باشر الدكتور سمير بن مشبب الشهراني اليوم الأحد، مهام عمله مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بالطائف، بعد صدور قرار وزير الصحة بتكليفه.
والْتقى "الشهراني" في مكتبه رؤساء ومديري الأقسام والموظفين بالمديرية؛ حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل المديرية.
جدير بالذكر أن الدكتور سمير الشهراني يعتبر من الكفاءات المتميزة؛ حيث شَغَل عددًا من المناصب، وبدأ عمله كطبيب استشاري أمراض باطنة وسكري وغدد صماء، بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، كما عمل بمستشفى القوات المسلحة بالهدا، وشَغَل منصب قائد نظام الأمراض المزمنة بصحة الطائف، كما عمل نائبًا لمساعد مدير الشؤون الصحية بالطائف للخدمات العلاجية وأيضًا عمل مديرًا لمستشفى الصحة النفسية بالطائف، والمدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد بالباح، وتقلد أخيرًا منصب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة قبل أن يتقرر تكليفه مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بالطائف.