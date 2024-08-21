النائب العام يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون مع الجهات القضائية في بلاده

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة السيد تشوي بيونغ هيوك.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والجهات القضائية في كوريا الجنوبية.
وأكد النائب العام أهمية تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز العدالة القانونية.
كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول أفضل الممارسات والخبرات في مجال النيابة العامة والأجهزة القضائية الأخرى، بما يعزز من كفاءة الأجهزة القضائية في كلا البلدين.
من جانبه، أشاد السفير الكوري بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات وبالأخص ما يتعلق بالجانب النيابي والعدلي، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المستقبلي بين البلدين في هذا المجال.
ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات المتينة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية، والتي تسعى من خلالها القيادتان إلى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.