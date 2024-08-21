النائب العام يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون مع الجهات القضائية في بلاده

من جانبه، أشاد السفير الكوري بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات وبالأخص ما يتعلق بالجانب النيابي والعدلي، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المستقبلي بين البلدين في هذا المجال.