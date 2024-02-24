وزارة السياحة تنفّذ أكثر من 5700 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة بمكة والمدينة

واستمرت الجولات التفتيشية في المدينة المنوّرة، حيث نفّذت الفرق الرقابية للوزارة أكثر من 2200 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة، تم من خلالها رصد أكثر من 1000 مخالفة، وأسفرت عن إغلاق 59 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص.