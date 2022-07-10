"البخاري": خدمة ضيوف الرحمن "مصنع للرجال وكنز للخبرات وتعلمنا الكثير"

وأشار إلى أن التدريب المستمر والخبرات المتراكمة السابقة والمتعاظمة للشباب السعودي؛ يجعلهم قادرين على الوصول إلى "صفر حوادث" بالنسبة لإدارة الحشود في المحطة وهي الأكبر والأكثر تشغيلًا؛ حيث تستقبل كل الحجاج المخصص لهم ركوب القطار في المشاعر؛ على عكس باقي المحطات، ولم نسجل ولله الحمد أي حادثة تُذكر من كوادرنا الشبابية السعودية خلال حج هذا العام.