وزارة الحج والعمرة تدعو المقيمين في دول الخليج لزيارة البيت العتيق عبر خيارات تأشيرات ميسرة

يأتي هذا الإعلان تماشياً مع جهود الوزارة في تسهيل وصول الزوّار وتوفير سُبل مريحة لأداء المناسك. وأوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين في الحصول على تأشيرة المرور عبر حجز رحلاتهم من خلال الخطوط السعودية أو طيران ناس؛ ما يمنحهم تأشيرة دخول قصيرة الأمد تمكنهم من أداء العمرة بمرونة. كما يمكن للمقيمين في دول الخليج الاستفادة من التأشيرة السياحية عبر تقديم طلب من خلال موقع وزارة الخارجية ksavisa.sa، حيث تتيح هذه التأشيرة لهم زيارة المملكة وأداء مناسك العمرة ضمن برنامج شامل للزوّار. أما الخيار الثالث، فهو تأشيرة العمرة، التي يمكن الحصول عليها عن طريق شراء الباقات المتاحة على موقع nusuk.sa، التي تشمل خدمات تنظيمية شاملة لأداء العمرة.