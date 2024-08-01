مفتي لبنان: السعودية هي القلب النابض للعروبة وقبلة العرب والمسلمين ومصدر اعتزازهم وفخرهم

وعقب اللقاء، أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ــ في تصريح له ــ على التفاهم الكبير بين الجانبين في خدمة القضايا الإسلامية، والحرص على التعاون المشترك لخدمة هذه القضايا، مشيداً بالمشاعر الصادقة والمحبة الكبيرة التي يحملها العلماء والمفتون اللبنانيون تجاه قيادة المملكة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ، وتقديرهم للجهود والأعمال الكبيرة التي يقدمونها لخدمة الإسلام والمسلمين، والدور الكبير الذي يقوم به سمو ولي العهد في بناء وتنمية الوطن وخدمة المواطنين، والتطور والازدهار الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.. داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلدين الشقيقين، ويديم عليهما نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.