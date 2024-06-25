سفير المملكة الجديد لدى القاهرة يسلّم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية المصري

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، نسخة من أوراق اعتماده، إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك خلال استقباله له بمقر وزارة الخارجية في القاهرة اليوم.
ورحب الوزير شكري خلال الاستقبال بالسفير الحصيني، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، منوهًا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
من جانبه أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين عن تطلعاته إلى مواصلة تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة والراسخة بين المملكة ومصر، في شتى المجالات.