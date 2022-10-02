1022497 مستفيداً من الخدمات التطوعية في شؤون الحرمين خلال شهر صفر 1444هـ

وأفادت الرئاسة عبر حسابها في تويتر، اليوم السبت، بأن عدد المتطوعين بلغ 143 متطوعًا ومتطوعة، ووصل عدد الساعات إلى 23400 ساعة تطوعية من ثلاث جهات. كما استفاد من خدمة دفع العربات 57160 مستفيدًا، وخدمات الضيافة 658772 ضيفاً.