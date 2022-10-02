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1022497 مستفيداً من الخدمات التطوعية في شؤون الحرمين خلال شهر صفر 1444هـ
استفاد من خدمة دفع العربات 57160 مستفيداً وخدمات الضيافة 658772 ضيفاً
نشرت رئاسة شؤون الحرمين إحصائية الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية من تاريخ 1444/2/1هـ إلى تاريخ 1444/2/30هـ.
وأفادت الرئاسة عبر حسابها في تويتر، اليوم السبت، بأن عدد المتطوعين بلغ 143 متطوعًا ومتطوعة، ووصل عدد الساعات إلى 23400 ساعة تطوعية من ثلاث جهات. كما استفاد من خدمة دفع العربات 57160 مستفيدًا، وخدمات الضيافة 658772 ضيفاً.
وتابعت: وصل عدد المستفيدين من خدمات إهداء عبوات المياه 61200 شخص، والمشروبات الساخنة 86 مستفيدًا، وعدد الوجبات 138865 مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من المظلات 900 شخصاً، وإفطار طلاب المعهد والكلية 105600، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات المقدمة 1022497.