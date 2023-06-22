19.2 مليار ريال الصادرات السعودية غير النفطية خلال أبريل

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر أبريل؛ موضحة أنها بلغت 19.2 مليار ريال.
وتفصيلًا، تراجعت الصادرات غير النفطية السعودية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 31.2%؛ لتبلغ 19.2 مليار ريال مقابل 28 مليار ريال في الشهر ذاته من 2022. ومقارنة بالشهر السابق (شهر مارس) تراجعت الصادرات 21.4%.
وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي؛ وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.
إلى ذلك، تجاوزت الصادرات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 68 مليار ريال.