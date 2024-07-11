إدانة 3 مخالفين لنظام ولوائح السوق المالية التنفيذية وتغريمهم 180 ألف ريال

كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3302/ل.س/2024م لعام 1445هـ بتاريخ 1445/10/29هـ الموافق 2024/05/08م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة "والمحالة لها من هيئة السوق المالية" ضدّ عصام بن نصار بن مناور العازمي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، للاشتراك في ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط "المشورة"، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية؛ وذلك من خلال استقبال الأموال من المستثمرين وتحويلها إلى شركة غير مرخصة تحت مسمى "السهم"، مقرها خارج المملكة، والتي تقدم المشورة للغير في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل حصوله على نسبة من إجمالي المبالغ المحصلة.