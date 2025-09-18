"جراحه التجميل" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية عالية الجودة.. حلول مبتكرة.. وبيئة تمتاز بالأمان والخصوصية

يتميز مركز جراحات التجميل بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، بأنه مجهز لتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير، على أيدي كفاءات طبية تحظى بالتأهيل العلمي والخبرة النوعية في إجراء مختلف عمليات التجميل، بتدخلات علاجية مبتكرة، في بيئة صحية متكاملة، محاطة بسياج محكم من تحوطات السلامة والأمان، لحماية المرضى والمراجعين من العدوى.
ويقدم المركز مجموعة واسعة ومتنوعة من الجراحات، ومن أبرزها تجميل الوجه والأنف والأذن وشفط الدهون، وتكبير وتصغير الثدي وترميمه بأنسجة ذاتية أو باستخدام السيليكون، وكذلك شد البطن، واستئصال الضرر الجلدي "الوحمات والتصبغات"، كما تجرى عمليات استئصال وترميم الأورام الجلدية، وجراحات التجميل بعد فقد الوزن "شفط وشد البطن والفخذين، وحقن الدهون الذاتية، ورأب الأذن "تصحيح الأذن البارزة" والجفن، إضافة إلى حقن الدهون المذابة والخلايا الجذعية لتجديد البشرة، ومعالجة آثار الحروق وفك انكماشات الجلد والتليفات الناجمة عنها، وأيضاً إزالة الندباب الناجمة عن الحروق باستخدام البالون، وتثبيت كسور عظام اليد، وكذلك إجراء عمليات إصابات الأوتار من البسيطة وحتى نقل الأوتار وزراعتها، وعلاج متلازمات العصب الطرفي، فضلاً عن الجراحات الترميمية الدقيقة للأوعية والأعصاب الطرفية، وغيرها من التدخلات الطبية الآمنة التي تجرى معظمها تحت التخدير الموضعي وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات.
كما أن المركز تتوفر فيه العديد من التقنيات الحديثة لعلاج الأمراض الجلدية المختلفة داوئياً أو جراحياً، أو باستخدام العلاج الضوئي لبعض الحالات، ومن أبرز الخدمات المقدمة في تخصص التجميل، إستعادة نضارة الجلد عبر الحقن الفرنسي أو تقنية الميزوثيرابي Mesotherapy، التي تظهر الوجه أكثر إشراقاً وأقل عمراً.
كما يتم علاج الوجه وتساقط الشعر والتخفيف من الهالات السوداء والتجاعيد باستخدام حقن البلازما plasma ، والبلازما الذهبية، إضافة إلى حقن التعبئة filler، وهي مادة آمنة تملأ الخطوط والتجاعيد غير الحركية وتعمل بفعالية على إعادة النضارة للجلد، كما يمكن استخدامها للبناء الجمالي وإعادة تشكيل الوجه facial reshaping علاوة على ذلك تتوفر بالمركز حقن البوتكس botox التي تساعد في إرخاء العضلات المسؤولة عن التجاعيد الحركية، وتساهم أيضاً في علاج فرط التعرق والصداع النصفي، كما تتوفر تقنية الفراكشنال ليزرFractional CO2 laser التي تعالج مشكلات مختلفة كندبات حب الشباب، أو الندبات الجراحية، وأيضاً آثار الحروق، وأيضاً تقنية microneedling RF المتطورة للنضارة وللتخفيف من التجاعيد والمسامات الواسعة وغيرها من الخدمات.