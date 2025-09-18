"جراحه التجميل" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية عالية الجودة.. حلول مبتكرة.. وبيئة تمتاز بالأمان والخصوصية

كما يتم علاج الوجه وتساقط الشعر والتخفيف من الهالات السوداء والتجاعيد باستخدام حقن البلازما plasma ، والبلازما الذهبية، إضافة إلى حقن التعبئة filler، وهي مادة آمنة تملأ الخطوط والتجاعيد غير الحركية وتعمل بفعالية على إعادة النضارة للجلد، كما يمكن استخدامها للبناء الجمالي وإعادة تشكيل الوجه facial reshaping علاوة على ذلك تتوفر بالمركز حقن البوتكس botox التي تساعد في إرخاء العضلات المسؤولة عن التجاعيد الحركية، وتساهم أيضاً في علاج فرط التعرق والصداع النصفي، كما تتوفر تقنية الفراكشنال ليزرFractional CO2 laser التي تعالج مشكلات مختلفة كندبات حب الشباب، أو الندبات الجراحية، وأيضاً آثار الحروق، وأيضاً تقنية microneedling RF المتطورة للنضارة وللتخفيف من التجاعيد والمسامات الواسعة وغيرها من الخدمات.