"المهيدب": في "امداد الخبرات" نطوّر ونستثمر في رأس المال البشري

أشار الأستاذ أحمد المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة "امداد الخبرات" إلى أن الشركة تنمو بشكل كبير؛ بفضل ما تملكه من قدرات بشرية وحلول متكاملة في الأعمال، والتي تعتبر ركيزة أساسية لتقديم الحلول المبتكرة لشركائنا، كما ذكر أن الشركة تعتبر رائدة في حلول رأس المال البشري وحلول الأعمال، وتقدم العديد من الخدمات التي تسهم في مجملها في تعزيز الكوادر الوطنية لتحقيق رؤية السعودية 2030 الساعية إلى رفع نسبة التوطين وخفض البطالة في جميع القطاعات بالمملكة.
وقال المهيدب: "إن الشركة حققت نتائج مميزة خلال العام الحالي؛ حيث تمت زيادة عدد المشاريع الكبرى لشركائنا، ونستهدف في العام القادم زيادة في رفع الكفاءة التشغيلية بما يتوافق مع حجم متطلبات الشركاء، كما تعمل الشركة على المساهمة في تطوير وتعزيز رأس المال البشري، ودعم الابتكار في الحلول الرقمية الخاصة برأس المال البشري".
الجدير بالذكر أن شركة "امداد الخبرات" التابعة لشركة علم وهي شركة متخصصة في مجال رأس المال البشري وحلول الأعمال؛ تسعى بخبراتها وكفاءاتها الوطنية إلى تقديم أفضل الخدمات والحلول عبر حلول القوى العاملة وخدمات التوطين والخدمات الاحترافية والحلول الرقمية والاستشارية وغيرها، لتكون الشريك الرائد لتعزز النمو والإنتاجية للفرد والمنظمة لتحقيق أثر مستدام وفعال.
كما ساهمت الشركة منذ تأسيسها في توطين أكثر من 240.000 ألف، كما قدمت خدمات التوجيه والإرشاد لأكثر من 700.0000 ألف باحث وباحثة عن عمل.
إلى جانب ذلك، نظّمت "امداد الخبرات" مؤخرًا هاكاثون رأس المال البشري الذي شَهِدَ منافسة مميزة بين المشاركين؛ حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 300 مسجل، واستهدف جمع مجموعة متنوعة من المبدعين في مختلف التخصصات لتبادل الأفكار وصياغة حلول مبتكرة في رأس المال البشري في مسارات الاستقطاب وأنظمة إدارة الموارد البشرية وتطوير المهارات، كما أقيمت ورش عمل متعددة قبل إقامة الحدث، وتهدف إلى تعزيز التفكير الإبداعي، وبناء المعرفة بين المشاركين؛ بهدف تعزيز مفهوم رأس المال البشري وتطويره.