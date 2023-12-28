"المهيدب": في "امداد الخبرات" نطوّر ونستثمر في رأس المال البشري

إلى جانب ذلك، نظّمت "امداد الخبرات" مؤخرًا هاكاثون رأس المال البشري الذي شَهِدَ منافسة مميزة بين المشاركين؛ حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 300 مسجل، واستهدف جمع مجموعة متنوعة من المبدعين في مختلف التخصصات لتبادل الأفكار وصياغة حلول مبتكرة في رأس المال البشري في مسارات الاستقطاب وأنظمة إدارة الموارد البشرية وتطوير المهارات، كما أقيمت ورش عمل متعددة قبل إقامة الحدث، وتهدف إلى تعزيز التفكير الإبداعي، وبناء المعرفة بين المشاركين؛ بهدف تعزيز مفهوم رأس المال البشري وتطويره.