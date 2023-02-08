تعليم الشرقية يُحقق المركز الثالث في اختبارات التحصيلي والقدرات

إلى ذلك هنأ مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، أبناءه الطلاب والطالبات ومدارسهم على هذا الإنجاز النوعي والمتميز في اختبارات القدرات العامة، مقدمًا في الوقت نفسه هذا الإنجاز إلى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اللذين لا يدخران جهدًا في دعم تعليم المنطقة، فضلًا عن تحفيزهم أبناءهم الطلاب والطالبات على التميز والتفوق في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية في المنطقة، والتي تتسق مع رؤية المملكة الطموحة 2030. والشكر موصول إلى وزير التعليم على مساهمته القيمة في الدفع برسالة وقيم التعليم وخططه الاستراتيجية.