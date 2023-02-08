تعليم الشرقية يُحقق المركز الثالث في اختبارات التحصيلي والقدرات

أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى تحقيق الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة المركزَ الثالث على مستوى إدارات التعليم بالمملكة في اختبارات التحصيلي، والقدرات ضمن مؤشر ترتيب "هيئة تقويم التعليم"، إلى جانب تحقيق مكتب تعليم الظهران للمركز الثاني بين مكاتب التعليم في المملكة.
وأضاف الباحص في حديثه لـ"سبق": "يأتي هذا المستوى من التميز والإنجاز لتعليم الشرقية متتابعًا لجملة الإنجازات والعطاءات المتواصلة في الميدان، وهي تتويج فاعل لتلك الجهود المضاعفة في عملية تقييم وتطوير الخطط الموضوعة التي أسهمت وبكل جدارة في تحسين نتائج التعلم، والرفع من مستوى تحصيل وأداء الطلاب والطالبات في اختبار القدرات، إلى جانب تنفيذ المعايير المناسبة لعملية التحسين في مستوى التحصيل".
كما لفت الباحص إلى دعوة مدير عام التعليم الدكتور العتيبي، كافة منسوبي المجتمع التعليمي إلى بذل المزيد من الجهد في تطبيق معايير جودة العملية التربوية والتعليمية، وتنمية قدرات الطلاب والطالبات ورفع مستوياتهم التحصيلية، مع التركيز على تفعيل استراتيجيات التعلم الفعال.
إلى ذلك هنأ مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، أبناءه الطلاب والطالبات ومدارسهم على هذا الإنجاز النوعي والمتميز في اختبارات القدرات العامة، مقدمًا في الوقت نفسه هذا الإنجاز إلى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اللذين لا يدخران جهدًا في دعم تعليم المنطقة، فضلًا عن تحفيزهم أبناءهم الطلاب والطالبات على التميز والتفوق في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية في المنطقة، والتي تتسق مع رؤية المملكة الطموحة 2030. والشكر موصول إلى وزير التعليم على مساهمته القيمة في الدفع برسالة وقيم التعليم وخططه الاستراتيجية.