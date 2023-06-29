بالفيديو.. حاج "ثمانيني" يستعين بالمصباح على إضاءة صفحات القرآن الكريم

جاء ذلك في جو إيماني وروحانية وانغماس تام، وسعادة لا مثيل لها، جعلته في مأمن من الرفث والفسوق والجدال في الحج، يقضي ليله منكبًا على القرآن الكريم يقف عند حدوده، ويعتبر بقصصه، ويتدبر معانيه، فتارة مبتسمًا، وأخرى منتحبًا، يشعّ منه سعادة يتمناها كل ذي عقل رشيد، يقول الله تعالى: {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور}.