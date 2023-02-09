"الحميدي" ينتقد الآلية التي تعتمدها "هيئة التراث" لتصنيف المواقع التاريخية

وأضاف: لاحظنا أن كثيرًا من المواقع المشهورة تاريخيًا لدى العامة والخاصة في الطائف لم تُدرج ضمن تلك المواقع على الرغم من شهرتها مثل المسجد العباسي في المنطقة المركزية (البلد)، والذي اشتهر على مستوى العالم الإسلامي، وهو ما نلاحظه من تقاطر الزائرين له من الجنسيات المختلفة في الفترة الأخيرة، حيث إنه لم توضع بجانبه لوحة تعريفية أو باركود إلكتروني يمكن مسحه ومعرفة معلومات عنه أسوةً بمسجد عبدالله بن العباس رضي الله عنه في المثناة، مع أن التاريخ المدوّن على لوحة مسجد المثناة لتوضيح وقت بنائه هو في الحقيقة تاريخ يخص المسجد العباسي في (وسط البلد) بمعنى أنه حصل هناك لبس في نِسبة المعلومات التاريخية التي تخص المسجد العباسي في وسط البلد إلى مسجد عبدالله بن العباس في المثناة، وهو ما دعانا لطرح السؤال السابق حول الآلية المعتمدة وموثوقية المصادر.. بالإضافة إلى كثير من المواقع التي تكتسب أهمية تاريخية وتراثية قد تضاهي بل تفوق المواقع الإحدى والأربعين التي تم تسجيلها ولم تعامل بالمثل.