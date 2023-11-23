سمو محافظ الأحساء يتوج الفريق الفائز في بطولة سموه للقطاعات الحكومية

من جهته، ثمن أمين الأحساء المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، والدعم غير المحدود للبطولة، ودعمه المتواصل واهتمامه الذي أسهم في نجاح الفعالية، وانعكاس ذلك على ربط التواصل الفعال وتقوية العلاقات بين الجهات الحكومية على مستوى المحافظة، وإتاحة الفرصة للكوادر الشابة في تنمية قدراتهم واحتواء مواهبهم في إطار اجتماعي وترفيهي، كما قدم شكره إلى لجان البطولة التنفيذية والداعمين من القطاعين الحكومي والخاص.