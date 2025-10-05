ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج المرحلة الثانية من سباق الميادين

نظّم ميدان الهجن بمنطقة نجران أمس، المرحلة الثانية من سباق الميادين، بتنظيم ورعاية الاتحاد السعودي، وذلك على ميدان الهجن بنجران.
وجاءت نتائج السباق المكوّن من (10) أشواط لفئة "جذاع فما فوق"، ومسافتها (6) كلم، على النحو التالي: حقق المركز الأول في الشوط الأول البكرة "عوايد" للمالك ناصر الهمامي، والشوط الثاني القعود "رعّاد" للمالك عائض المهان، والشوط الثالث البكرة "ضاربة" للمالك سالم آل صبيح، والشوط الرابع القعود "مناور" للمالك أحمد البريكي، والشوط الخامس البكرة "ريمة" للمالك نواف أبو ساق.
وحققت البكرة "ظبي" للمالك محمد القحطاني المركز الأول في الشوط السادس، والشوط السابع القعود "صايب" للمالك ناصر الكربي، والشوط الثامن البكرة "وهيلة" للمالك صالح آل عامر، والشوط التاسع القعود "حرب" للمالك مسلم آل رزق، وفي الشوط العاشر والأخير حققت المركز الأول البكرة "متعبة" للمالك علي آل منجم.