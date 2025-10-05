ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج المرحلة الثانية من سباق الميادين

وجاءت نتائج السباق المكوّن من (10) أشواط لفئة "جذاع فما فوق"، ومسافتها (6) كلم، على النحو التالي: حقق المركز الأول في الشوط الأول البكرة "عوايد" للمالك ناصر الهمامي، والشوط الثاني القعود "رعّاد" للمالك عائض المهان، والشوط الثالث البكرة "ضاربة" للمالك سالم آل صبيح، والشوط الرابع القعود "مناور" للمالك أحمد البريكي، والشوط الخامس البكرة "ريمة" للمالك نواف أبو ساق.