السعودية تشارك في مسيرة الإبل بباريس احتفاء بقرار تخصيص ٢٠٢٤م ليكون "السنة الدولية للإبليات"

ودخلت المسيرة التي تقام للمرة الثالثة على التوالي في شوارع باريس للمرة الأولى منذ عام 1926م، ومرت من أمام قصر فانسن التاريخي، الذي يعد موقعًا تاريخيًّا استثنائيًّا؛ إذ كان قَصرًا ومقرًّا ملكيًّا من القرن الثاني عشر إلى القرن السابع عشر، واليوم يُصنف مَعلمًا تاريخيًّا، يزوره العديد من الزوار من حول العالم. فيما شهدت هذه المسيرة مشاركة أكثر من ثلاثين دولة من خلال ما يزيد على خمسين جملاً، وعارضين يقدمون الفنون الأدائية الخاصة ببلدانهم. ومن تلك الدول إلى جانب السعودية الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، وقطر، وعُمان، والبحرين، وكندا، والهند، والمغرب، وتنزانيا، وبيرو، والجزائر، والتشيك، وباكستان، وتونس، والنمسا، وإسبانيا، وبوروندي، والسنغال، والكونغو الديمقراطية، وموريتانيا، وفرنسا، والسودان، وتشاد، وأنغولا، وإنجلترا، وأوغندا.