الأمين العام لـ"كايسيد": الحوار بين أتباع الأديان ضرورة لمواجهة العنف وترسيخ السلام

وتعود جذور تلك المبادرة إلى اللقاء التاريخي بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- والبابا بنديكتوس السادس عشر في عام 2007 لمناقشة تأسيس مبادرة جديدة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وكان الهدف من هذه المبادرة هو تيسير سبل التواصل بين أتباع الأديان بعد قرون من القطيعة وسوء التفاهم، ورمي جميع القناعات الخاطئة خلف ظهورهم في سبيل التقرب والحوار مع الآخر، ومن هنا كانت هذه المبادرة اللبنة الأولى في مسيرة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار، ويظل الفاتيكان عضوًا مؤسسًا مراقبًا للمركز مما يؤكد التزامه المستمر بدعم وتعزيز الحوار والتماسك الاجتماعي من خلال منع النزاعات وبناء السلام وسياسات التنمية.