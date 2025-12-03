الحقيل: 1.2 مليون أسرة استفادت من الدعم السكني وخطة لرفع التملك إلى 66% في 2026

وأشار إلى أن التمويل السكني في المملكة بلغ 938 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، كما تم توفير 107 آلاف وحدة وأرض مطورة خلال العام، مع خطة لضخ 80 ألف وحدة جديدة في 2026 لتعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن في الأسعار. وأوضح أن برامج الإسكان التنموي مكّنت أكثر من 50 ألف أسرة من التملك، مع توفير 20 ألف وحدة إيجارية جديدة في العام المقبل.