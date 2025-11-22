تعرف على نظام "العين الفائقة" الذي دشنته المطارات السعودية لتسهيل العبور والسفر

تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة في تطوير منظومة الطيران، بعدما أطلقت في يناير 2025 أكبر مشروع عالمي لتطبيق تقنيات إدارة تدفّق المسافرين عبر نظام كشف الضوء وتحديد المدى (LiDAR)، وهو ما أصبح يُعرف داخل قطاع الطيران باسم نظام "العين الفائقة" نظرًا لقدرته على مراقبة وتحليل حركة الركاب بدقة غير مسبوقة، وبصورة لحظية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة.
ويعمل نظام LiDAR من خلال إطلاق نبضات ليزرية شديدة الدقة تُحلّل ارتدادها لرسم صورة ثلاثية الأبعاد لحركة الأشخاص داخل صالات المطارات، دون تصوير الوجوه أو تسجيل بيانات شخصية، ما يجعله واحدًا من أكثر الأنظمة حفاظًا على الخصوصية مع توفير رؤية تشغيلية شاملة. ويسمح النظام بالتنبؤ بالازدحام قبل وقوعه، وإعادة توزيع الكوادر التشغيلية فورًا، وإدارة مسارات الركاب بكفاءة تُقلل وقت الانتظار وتُحسّن تجربة السفر في مطارات المملكة كافة.
ويأتي المشروع ضمن خطة وطنية لتحويل المطارات السعودية إلى منشآت "ذكية" تعمل بالبيانات والذكاء الصناعي، وبما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 330 مليون مسافر سنويًا، وتقليل التحديات التشغيلية المرتبطة بالنمو المتسارع في الحركة الجوية.
وفي خطوة نوعية أخرى، دشّنت المملكة في أكتوبر 2025 أول برج مراقبة حركة جوية افتراضي في المنطقة داخل مطار العلا، حيث تتم إدارة الحركة الجوية وتشغيل البرج عن بُعد من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، رغم المسافة التي تتجاوز 373 ميلًا.
ويعتمد البرج الافتراضي على كاميرات فائقة الدقة وتقنيات رؤية ليلية ونظم ذكاء اصطناعي متقدمة تضاهي—بل تتجاوز—قدرات أبراج المراقبة التقليدية. ويوفر النظام مراقبة دقيقة لحركة الطائرات على المدارج والممرات، واستشعار العوائق، وتعزيز السلامة التشغيلية، إلى جانب خفض التكاليف وتحسين كفاءة التشغيل.
تُشكّل هذه التطورات تحولًا جذريًا في قطاع الطيران السعودي، إذ تُسخّر المملكة تقنيات متقدمة مثل LiDAR والأنظمة الافتراضية لتقديم تجربة سفر عالمية المستوى. وتأتي هذه الخطوات في وقت تسجل فيه المطارات السعودية نموًا ملحوظًا، حيث استقبلت 128 مليون مسافر في 2024، مع توقعات بازدياد الأعداد خلال السنوات المقبلة.
وبذلك، تواصل المملكة ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع دول العالم تطورًا في البنية التحتية للطيران، من خلال مشاريع نوعية تجعل من نظام "العين الفائقة" وبرج المراقبة الافتراضي رمزين لمرحلة جديدة من الابتكار في تشغيل المطارات وتطوير خدمات السفر.