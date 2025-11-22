تعرف على نظام "العين الفائقة" الذي دشنته المطارات السعودية لتسهيل العبور والسفر

ويعمل نظام LiDAR من خلال إطلاق نبضات ليزرية شديدة الدقة تُحلّل ارتدادها لرسم صورة ثلاثية الأبعاد لحركة الأشخاص داخل صالات المطارات، دون تصوير الوجوه أو تسجيل بيانات شخصية، ما يجعله واحدًا من أكثر الأنظمة حفاظًا على الخصوصية مع توفير رؤية تشغيلية شاملة. ويسمح النظام بالتنبؤ بالازدحام قبل وقوعه، وإعادة توزيع الكوادر التشغيلية فورًا، وإدارة مسارات الركاب بكفاءة تُقلل وقت الانتظار وتُحسّن تجربة السفر في مطارات المملكة كافة.